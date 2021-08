Jake Paul no se cansa de dar de qué hablar, pues luego de querer enfrentar a Saúl Álvarez luego de que el tapatío bajara del ring a dos de sus seguidores, ahora el youtuber y boxeador estadunidense decidió retar a un combate a Jorge Masvidal, quien también fue rechazado por el ‘Canelo’ luego de que el peleador de artes marciales mixtas del UFC quisiera enfrentarlo en un pleito.

Sin importar que haya derrotado a Ben Askren por la vía rápida en el primer asalto ni que el domingo regrese al ring para enfrentar a Tyron Woodley, también expeleador del Ultimate Fighting Championship (UFC), en el Rocket Mortgage Field House de Cleveland, Ohio, el controvertido boxeador gringo se animó a lanzar el desafío a Masvidal.

“Me encantaría pelear contra Masvidal”, dijo Paul a ESPN, y añadió que la pelea entre ellos se puede realizar sin problema alguno. Pero para ello el influencer primero deberá vencer en la que será su cuarta pelea como profesional a Woodley, quien es un buen atleta, con mucha experiencia y que no se parece en nada a los rivales que ha enfrentado.

“Tiene (Masvidal) el mismo entrenador que Woodley y el tipo es una especie de cabeza hueca. Seamos honestos, Jorge no es inteligente. ¿Alguien aquí escucha una entrevista de Masvidal y dice: ‘Wow, ese tipo es intelectual y es un tipo inteligente y la forma en que habla está muy bien?’. No. Es un luchador callejero, un gángster al que noquearon en su última pelea, así que tal vez esté perdiendo algunas células cerebrales”, afirmó Paul en una entrevista para The MMA Hour.