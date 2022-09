La UEFA acaba de anunciar las sanciones por incumplimiento del Fair-Play Financiero a algunos equipos, y ha advertido a otros. La sanción más elevada se la llevará el PSG porque deberá abonar nada menos que 65 M€ como multa. Otros grandes de Europa como AS Roma, Juventus, Inter de Milán o AC Milan también deberán abonar importantes cantidades.

Y es que el organismo que preside Alexander Ceferin acaba de dar a conocer dichas sanciones. De manera que en la mayoría de los casos han logrado pactar esas cantidades con el organismo internacional. Vamos a ver a continuación algunas de ellas que son bastante destacadas:

Settlement agreements have been concluded with eight clubs who failed to comply with financial break-even requirements.

The clubs agreed to financial contributions, specific targets and conditional and unconditional sporting restrictions over the coming years.

Full story: ⬇️

— UEFA (@UEFA) September 2, 2022