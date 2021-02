Entre las prioridades de Saúl Álvarez no está la de enfrenar al kazajo Gennady Golovkin. Pero tampoco sale de su paisaje boxístico, pues además sabe que los ingresos por esa pelea pueden ser bastante numerosos. Pero Canelo ya no se mueve por lo que pueda dejar o no una pelea monetariamente hablando. Sus metas están claras.

En dos ocasiones se vieron las caras arriba del ring el peleador tapatío y ‘GGG’, con saldo de un empate y un triunfo para el mexicano con decisión dividida.

Saúl Álvarez se concentra en la pelea del próximo 27 de febrero contra el turco Avni Yildirim, en la que pondrá en juego su título Supermedio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Pero la afición quiere volver a ver ese encontronazo entre Canelo y Golovkin, por eso la insistencia incluso de los medios, que siguen preguntando si será posible que ambos pugilistas completen la trilogía.

En una entrevista reciente, la pregunta no pudo faltar hacia el peleador mexicano, a lo que contestó de manera escueta:

“Todo es posible”, dijo Álvarez en entrevista para TUDN sobre la posibilidad de volver a oelear con el kazajo, incluso tal vez en este año, en lo que puede ser su cuarta pelea del 2021.

Calendario ajetreado para Canelo

En la misma charla, Saúl Álvarez aseguró que planea estar entre seis y siete años más a este nivel dentro del boxeo. Ahora quiere ganarle tiempo al tiempo, sobre todo después de un 2020 en el que estuvo practicamente parado por temas de pandemia y pleitos con su anterior promotora Golde Boy Promotions.

Por ello aprovechará lo que su cuerpo le puede dar y se habla de tres peleas para este 2021. Cuatro en caso de enfrentar al kazako.

Primero vendra Yildirim este 27 de febrero, posteriormente se habla de enfrentar a Billy Joe Saunders, campeón de la OMB en las 168 libras, en mayo. Para septiembre irá por el otro cinturón que le falta, el de Caleb Plant, campeón de la misma división de la FIB.

Las condiciones para enfrentar a ‘GGG’

Primero, para que se haga realidad la pelea contra el kazajo, Canelo deberá salir airoso de su misión: la unificación de los cuatro títulos de las 168 libras.

Después, Golovkin deberá subir a ese peso para enfrentar al mexicano, de lo contrario no habrá pelea. Para ello deberá renunciar a su título de campeón mundial de peso Mediano.