Al Cruz Azul no le quedó de otra que aceptar la oferta que hizo el Al-Shabab de Arabia Saudita por Igor Lichnovsky, lo que se convierte en el primer movimiento de transferencias bajo la nueva administración de la cementera.

Además de que fue el mismo jugador quien se acercó a la directiva deportiva, encabezada por Jaime Ordiales, para que aceptaran la lucrativa propuesta millonaria del equipo árabe.

Hubo resistencia, ya que se viene el cierre del torneo y no quieren forzar el regreso de Pablo Aguilar, pero la cantidad era muy tentativa para decir que no, sobre todo por el momento que se vive dentro del futbol mexicano. No gustó la forma en la que se fue Igor, mas no había de otra.