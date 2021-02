Stephen Curry vuelve a dejar a todos con la boca abierta y asombra incluso a sus rivales. Una nueva demostración de su habilidad se dejó ver en la victoria de los Golden State Warriors sobre los San Antonio Spurs por 114-91 donde anotó 32 puntos e hizo una canasta IMPOSIBLE.

No se descubre nada sobre Curry, pero sí vuelve a dejar en claro que quiere estar en la pelea por el MVP de la temporada. Una canasta en el primer tiempo dejó inmóviles a sus rivales, que se preguntaban cómo hizo para que la enceste.

Los periodistas de la transmisión de la televisión estadounidense también mostró su asombro. “¡¿Cómo demonios ha metido eso?!”, se preguntaban. “¡¿Qué hizo?!”, se cuestionaban. Nadie podía creer que esa pelota entre en el aro.

Curry hizo una jugada propia de cualquier habilidoso del balón cuando en el primer cuarto del juego ante los Spurs logró una canasta en suspensión, de espaldas a la canasta y logrando la falta del defensa rival, que se quedó plenamente sorprendido por lo que había hecho el base de los Warriors.

Wow. Steph Curry. 🔥

La reacción de sus rivales lo dice todo. @NBAMEX pic.twitter.com/OJRVKz7kiJ — Ciro Procuna (@cprocuna) February 10, 2021

Stephen Curry genera reacciones de compañeros y rivales

El propio Curry presumió de su gran canasta, en una entrevista luego del partido. “Ha sido divertida, no sé en qué lugar del ranking va, pero está muy arriba. Tuve que improvisar. No sé cómo explicarlo”, comentó. Y agregó: “Sentí una buena sensación cuando noté el contacto y escuché el silbato. La lancé como pude a tablero. Todos los tiros locos y acrobáticos que has practicado, el instinto se impone, así que ha sido muy guay”.

Steve Kerr, entrenador de Curry y los Warriors, comparó esta acción con una jugada clásico que solía hacer su excompañero de los Chicago Bulls, Michael Jordan. “Fue una jugada Jordanesca. A Jordan le vi hacerlo varias veces.. . ha sido un ejemplo de control del cuerpo, el toque y la sensación. Un tiro increíble”, manifestó.

Got it done 🙌 pic.twitter.com/VzYtVWYlic — Golden State Warriors (@warriors) February 10, 2021

El mexicano Juan Toscano también se asombró desde la banca. “¡Vaya locura!”, exclamó. Y dijo después: “Es el mejor jugador del mundo ahora mismo. Ya lo dijo Bazemore el otro día: ‘Curry es un jugador surrealista'”.

En tanto, el entrenador de San Antonio, Gregg Popovich, bromeó un poco sobre el partido de Steph. “Estaba pensando en llevar a Steph Curry a los Juegos Olímpicos (es entrenador de la Selección de Estados Unidos también), pero después de la forma en que nos avergonzó hoy, ya no está en mi consideración”, contó.