LeBron James fue protagonista del juego entre Los Angeles Lakers y Atlanta Hawks, pero no sólo por su actuación, sino también por un altercado que tuvo con una aficionada y su pareja, que llegó hasta los insultos.

Los ánimos subieron la temperatura del juego cuando LeBron James tuvo un cruce verbal, con insultos, contra esta fanática y su esposo. Esto llevó a que los árbitros detuvieran el reloj y pidan la expulsión de la pareja.

Rápidamente, las redes sociales viralizaron el hecho incluso con videos de la pelea verbal que tuvo la estrella de los Lakers contra esta fanática y su pareja. Pero la situación no terminó en la cancha.

Juliana Carlos, la modelo que tuvo la discusión con James, recurrió a su cuenta de Instagram para contar su versión del hecho. Arremetió contra el jugador, ya que asegura que “miró a mi esposo durante el juego y lo maldijo”. También asegura que la insultó y eso derivó en su respuesta y el posterior altercado.

The referees stopped the game after LeBron was heckled by a spectator in Atlanta. pic.twitter.com/apoDqvt4ll

LeBron got this lady kicked out of the game for saying she’d “fuck him up” 💀 pic.twitter.com/ETD5JfRMCV

LeBron James también dio su versión sobre la discusión que tuvo con esta aficionada y su esposo. Luego del triunfo de los Lakers ante los Hawks por 107-99, explicó su parte de la historia y del cruce que tuvo con Juliana Carlos.

"At the end of the day, I'm happy fans are back in the building. … I miss that interaction. … We as players need that interaction."

LeBron on his interaction with spectators in Atlanta on Monday: pic.twitter.com/spWDITZqkl

