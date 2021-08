América se impuso al Philadelphia Union la noche del pasado jueves en el Estadio Azteca, pero más allá del resultado, la jugada por la que destacó el partido de la Liga de Campeones de Concacaf, fue por una jugada donde Mauro Lainez le tumbó el diente a un contrario.

Fue durante la primera parte, cuando Lainez y Olivier Mbaizo disputaban un balón por la banda derecha que el jugador azulcrema golpeó el rostro del camerunés, quien se quedó tendido durante varios minutos en el césped del coloso de Santa Úrsula.

Las cámaras de televisión captaron como el diente de Mbaizo salió volando luego del golpe, mismo que se produjo de forma accidental, ya que Mauro levantó el antebrazo de espaldas y con el afán de proteger el balón.

24' | Olivier Mbaizo loses at least one tooth on this challenge. He's able to come back on the pitch & we're back at it in Mexico.#DOOP | #AMEvPHI 1 – 0 pic.twitter.com/gdGLxc5rot

— PhilaUnion🛡 (@PhilaUnion) August 13, 2021