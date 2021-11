Más maduro, con mayor confianza y con una nueva filosofía de salir a disfrutar el juego en vez de presionarse en busca de los resultados, así es como llega Viktor Hovland a defender la corona del World Wide Technology Championship at Mayakoba.

El noruego, de 24 años de edad, expresó que está contento de estar aquí, siendo la cuarta vez que participa aquí en un evento del PGA Tour y hace ya más tiempo jugó en este lugar en el World Amateur, lo cual lo hace sentir como un veterano.

Hovland manifestó que estar aquí, con un excelente escenario, permite jugar de manera más relajada, ya que puedes ir a la playa, disfrutar de comida deliciosa y convivir con muchas personas.

También expresó que el tipo de green que tienen aquí, se adapta mejor a su juego. El pasto Paspalum es un poco más lento de lo que le tocó en otras semanas en el Tour y cree que eso le ayude porque en Noruega, los greens son más planos y lentos.

En un rápido balance de cómo le ha ido, expresó que viene de jugar bien en los últimos meses en el TPC Summerlin, aunque tuvo algunas dificultades que al final le afectaron.

Al referirse de cómo es Viktor Hovland de hoy en día al del año pasado, manifestó que es un jugador más maduro, con mayor participación en campeonatos importantes, entre ellos la Ryder Cup, y tiene un mejor entendimiento de mí mismo y su juego.

“Tal vez no gané tantos torneos como me hubiera gustado, pero definitivamente he sabido manejar de mejor manera la presión del momento. Recuerdo que el año pasado estaba muy nervioso, ahora, aunque todavía tengo nervios, puedo manejarlo de mejor manera”, indicó.

“Algunas semanas te sientes más nervioso, otras menos, todo depende de tu juego. Es fácil sentirse bien cuando tienes un mejor desempeño, cuando tienes confianza, no le temes a los resultados o a las consecuencias, solo sales y juegas. Es algo que he tratado de adoptar, solo salir y hacer un buen tiro y si eso no funciona, de todos modos, voy a estar bien”, enfatizó.