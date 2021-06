Kantunilkin, 20 de junio.- Pablo Dzib Bak tendrá un festejo especial en este Día del Padre, pues está en la víspera de llegar a la primera centuria de años de existencia, de los cuales la mitad ha dedicado a rezar en lengua maya.

Dzib Bak se convertirá en una de las personas más longevas de este municipio, y es que no cualquiera tiene la oportunidad de llegar a los cien años de vida.

Una vida “aderezada” de capítulos tristes, como el de la pérdida, hace ocho años, de su esposa, la Severiana Maglah Canul, a los 85 años de edad.

A pesar de su edad, “Don Pablito”, como es conocido en esta localidad, es requerido en forma constante, para oficiar como rezador maya.

“Me vienen a buscar cuando el rezo es en algún domicilio y cuando es en la iglesia, voy caminando, ya que vivo a solo dos cuadras del templo sagrado”, dijo al respecto.

“Casi no escucho, por la misma edad, he estado perdiendo la audición, pero afortunadamente, no tengo otra enfermedad, puedo caminar solo, aunque no dejan (sus familiares) que me aleje de mi casa, siempre me acompañan cuando voy a rezar”, relató sentado en su hamaca.

El rezador maya dijo que tenía, justamente, 50 años de edad cuando empezó a rezar en lengua maya.

“Éramos pocas personas y como siempre hemos hablado en lengua maya se me hizo fácil aprender a rezar, sin imaginar que hasta la fecha me sigan buscando para elevar mis oraciones cuando alguna familia lo necesita”.

Dijo que tuvo ocho hijos, de los cuales uno ya falleció, así como 16 nietos y, también ya, dos bisnietos.

“Por el Día del padre y de mi cumpleaños no quiero fiesta, pero conocimiento a mis hijos si harán, al menos una comida para convivir, se los agradezco, pero mientras haya salud, las fiestas son secundarias”, concluyó. (Infoqroo)