El sacerdote maya o X´men Policarpo Kumul Chan, pronosticó una mejoría general paulatina para 2021 con la disminución de los contagios del coronavirus, aunque previó un alza próxima por la negativa de las familias cardenenses a acatar las medidas preventivas.

Al respecto, previó que las familias sí celebran la Nochebuena, Navidad y el Año Nuevo, sin importarles el patógeno.

Por ello, hizo un llamado a la comunidad para que no baje la guardia en la recta final de este año ya que, las autoridades, tanto federales, estatales y municipales hacen todo lo posible para evitar más contagios.

“Pero nosotros, como sociedad, no estamos respetando y nos vale todo lo que no dicen, como si no nos importara nuestra propia vida o la de nuestras familias”, lamentó.

Conocido por sus pronósticos de alguna rara enfermedad en personas y que él cura mediante las consultas a sus dioses, Kumul Chan calificó 2020 como el peor que hayan sufrido, no sólo los habitantes de este municipio, sino los de todo el mundo, a consecuencia del coronavirus.

El X´men es considerado una especie de hechicero por curar “extraños males”, pero además de acertar en ciertos problemas de algunas personas que confían en sus pronósticos, también augura en lo general.

Y en este sentido, reiteró que las familias locales sí festejarán la Nochebuena y Navidad, además del Año Nuevo, pero sin las medidas sanitarias, lo cual provocará, muy probablemente, un repunte en contagios del coronavirus.

En cuanto a fenómenos meteorológicos o si las lluvias van a ser favorables para la siembra temporal de maíz, comentó que ese pronóstico le será revelado por sus dioses hasta marzo.

Ello, ya que ahora la preocupación principal es cuidar que la comunidad no siga enfermándose y muriendo por el virus.

Fuente: Infoqroo