La pandemia de Covid-19 y los impactos que generó, en materia sanitaria y económica, llevaron a las autoridades de Yucatán a poner en marcha un intenso plan de recuperación turística, a través de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), el cual empieza a dar resultados que reconoce el Gobierno federal.

En un comunicado, se informó que el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márques asistió a mesa de trabajo con presidentes municipales, empresariado y representantes de cámaras o asociaciones.

De acuerdo con la información que se proporcionó, durante el encuentro se dio a conocer que la inversión privada turística 2019-2021 en la entidad, de 19 mil 300 millones de pesos, permite generar cuatro mil 984 empleos directos y 12 mil 458 indirectos.

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) nacional, Miguel Torruco Márques, realizó una gira de trabajo por la entidad y contó con la secretaria estatal del ramo, Michelle Fridman Hirsch, como anfitriona.

En el comunicado del gobierno estatal yucateco se refiere que en este marco, el funcionario federal reconoció los esfuerzos que la administración de Mauricio Vila Dosal emprendió para reactivar la economía de la ciudadanía y crear un destino seguro para sus visitantes.

“Como lo he dicho en numerosas ocasiones, el potencial turístico de una nación no se debe medir por el número de turistas recibidos, sino por las divisas captadas, recordando que, en 2019, México ocupó el sitio 17 en captación de divisas y el 37 en gasto per cápita”, comentó el funcionario federal.

El Plan de Recuperación Turística de Yucatán se ha desarrollado en cuatro etapas: la primera fue anteponer la infraestructura y los recursos turísticos al servicio de la salud; después, preservar la oferta y reconstruir los destinos; tercero, la reactivación gradual, equilibrando el cuidado de la gente y la reapertura de actividades, y finalmente, la actual, la recuperación económica del sector.

Para lograr que esta estrategia avanzara con éxito, fueron necesarios el respaldo y la colaboración conjunta de autoridades, empresariado y cámaras, con acciones como brindar apoyos, créditos y capacitación, para que no se pierda más empleos.

Además, fue necesario transformar la gestión operativa, tanto para reactivar el sector como dar certeza a las y los visitantes.

Así, se presentó el “Certificado de buenas prácticas sanitarias para empresas turísticas”, avalado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo; a la fecha, se ha otorgado a más de mil firmas, como aerolíneas, hoteles, restaurantes, el Aeropuerto Internacional de Mérida, comunidades y centros de exposiciones, entre otras. Esto se complementó con políticas flexibles de cambio o cancelación de reservaciones, así como innovación y digitalización para mantener la sana distancia.

“El trabajo en conjunto entre el Gobierno y la iniciativa privada mitiga el impacto de una pandemia sin precedentes, y permite al sector turístico adaptarse y ser mejor ante una nueva realidad; al final, este esfuerzo conjunto da herramientas a la sociedad yucateca, para ser competitiva ante los retos que vendrán”, dijo la funcionaria.

La pandemia aceleró cambios y obligó a emprender nuevos esquemas en esta industria. Uno de los más notables fue poner fin a ocho años sin que Yucatán tuviera nombramientos de Pueblos Mágicos; recientemente, la entidad duplicó su oferta de sitios con este distintivo, pues lo recibieron Sisal y Maní, lo cual dará proyección nacional e internacional al territorio.

Al respecto, enfatizó que “impulsará y acelerará el destino de las y los yucatecos, a través de la participación de los nuevos Pueblos Mágicos en el Tianguis Turístico, mayor promoción de las localidades, empleos y compromiso de todos los involucrados, para proteger el acervo de estas entidades”.

Como parte de la gira del secretario y de seguimiento a las acciones ante la pandemia, se hizo la presentación “Yucatán frente al Covid-19” con representantes de cámaras y organismos del sector, como los presidentes del Consejo Empresarial Turístico, Jorge Carrillo, y la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo, Luis Herrera, así como alcaldes y funcionarios, de Valladolid, Maní, Tekax, Hunucmá, Mérida y Progreso.

Posterior a esta reunión, que presidieron Torruco Márques y Fridman Hirsch, se llevó a cabo la ceremonia oficial de entrega de nombramientos de Pueblos Mágicos a los alcaldes de Maní, Arón de Jesús Interián Bojórquez, y Hunucmá, donde está Sisal, José Alberto Padrón Romero, con la presencia del mandatario estatal. También, en la capital yucateca, se inauguró “Casa Manzanero”, en homenaje al cantautor Armando Manzanero Canché.

En cuanto a los números del turismo y su recuperación, las autoridades yucatecas indicaron que de enero a diciembre del 2019, se registraron llegadas de 3.2 millones de pasajeros, vía aérea y marítima, mientras que la derrama económica aumentó 17.1 por ciento, a 8.2 millones de pesos; de las 32 entidades del país, Yucatán fue la tercera con mayor crecimiento de arribo de turistas con pernocta, con una tasa de 15.37.

Asimismo, puntualizó que la pandemia impactó a la economía; y el turismo fue uno de los sectores más presionados; sin embargo, la recuperación está en marcha: del 24 de marzo al 27 de octubre de 2020, los vuelos de llegada registraron una ocupación promedio de 45.9 por ciento, lo que significa una recuperación de 33.4 puntos en este indicador, registrado durante los últimos siete meses de este año.

De igual manera, se destacó que el 23 y 24 de septiembre, se realizó el Tianguis Turístico Digital 2020, primer evento en su tipo, que reunió a mil 964 compradores nacionales e internacionales, y el “Certificado de buenas prácticas sanitarias” tiene inscritas a mil 200 empresas del ramo, con beneficios para 50 municipios y tres mil 487 personas.

Finalmente, se destacó que la inversión privada turística en el territorio, entre 2019 y 2021, es de 19 mil 300 millones de pesos, lo cual permite la generación de cuatro mil 984 empleos directos y 12 mil 458 indirectos.

Fuente: Galu Comunicación