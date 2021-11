La atracción y promoción de inversiones extranjeras, nacionales y locales que han llegado al estado, permiten que Yucatán tenga una acelerada recuperación económica, tras los efectos de la pandemia por coronavirus, coincidieron líderes de cámaras empresariales.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) delegación Yucatán, Fernando Ponce Díaz destacó la importancia de promover no sólo en México y a nivel local los atractivos y oportunidades de negocio que Yucatán tiene, sino que es necesario salir y explorar nuevos mercados y que mejor que lugares como Arabia Saudita donde tienen una gran demanda de productos agroindustriales.

“Es algo que en el resto de México no se está haciendo, sólo en Yucatán, ellos no habían tenido una visita desde hace 6 años, por lo que quedaron impresionados con lo que Yucatán les ofreció para invertir. Este tipo de cosas se deben hacer no podemos quedarnos nada más en Yucatán y México, tenemos que buscar otras oportunidades que nos beneficien y que traigan más empleos al estado”, acotó.