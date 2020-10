CDMX, 25 Octubre.- El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco , tenía intereses con grupos hoteleros y trató de evitar el libre acceso y tránsito en las playas, aseguró Simón Levy , quien fue subsecretario de Planeación y Política Turística por cuatro meses al inicio de la actual administración.

“Ten pantalones Miguel Torruco ¿quieres que muestre los WhatsApp donde me prohibías defender las playas por tus intereses con tus grupos hoteleros? ¿No te da vergüenza Miguel, esconderte detrás de medios? Yo no tengo la culpa de tu fracaso”, publicó esta noche en su cuenta de Twitter.

En julio pasado, Levy aseguró que dejó su cargo por presuntas irregularidades y diferencias con el titular de la Sectur.

“Cuando Miguel Torruco me prohibió meterme con los hoteleros por las playas privadas y me obligó a callarme de manera ilegal, le renuncié de inmediato. Nadie te puede obligar a hacer cosas que no quieres”, tuiteo el 29 de julio.